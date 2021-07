Da quando La Casa de Papel e’ entrata nella Top 10 di Netflix (funzione introdotta per la prima volta a livello globale a febbraio 2020), sono passati piu’ di 500 giorni. L’acclamata serie tv e’ rimasta tra i ranghi piu alti per mesi interi, e continua a far parlare di se negli ultimi giorni.

I dati che dicono che risulta ancora essere uno degli spettacoli più popolari su Netflix in tutto il mondo. Di seguito, riportiamo l’elenco aggiornato degli show Top 10 piu’ acclamati della piattaforma di streaming (classifica mondiale, alcuni show potrebbero non essere ancora disponibili in Italia).

A partire dal 20 luglio 2021, ecco i titoli che sono sopravvissuti più a lungo nella Top 10 di Netflix in tutto il mondo:

La Casa De Papel: 486 giorni;

Friends: 474 giorni;

Yo soia Betty la fea: 473 giorni;

Pablo Escobar: 458 giorni;

Crash Landing su di te: 452 giorni;

The Blacklist: 442 giorni;

Chica Vampiro: 438 giorni;

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: 430 giorni;

Brooklyn Nine-Nine: 424 giorni;

365 giorni: 423 giorni;

In quale nazione ha fatto piu’ numeri

Lo show è apparso tra i primi 10 nella maggior parte delle regioni del mondo, ma è interessante notare che si comporta al meglio al di fuori del suo paese di origine: Spagna. Infatti qui la serie è apparsa nella Top 10 solo per 67 giorni.

Questa funzionalità è stata introdotta il 24 febbraio 2020, quindi è operativa da 512 giorni in totale. Ciò significa che la serie è apparsa tra i primi 10 in tutto il mondo per circa il 95% del tempo.

L’India in particolare è un paese in cui il titolo si è comportato incredibilmente bene, spesso pubblicizzato come uno dei territori più importanti di Netflix negli anni e nei decenni a venire.