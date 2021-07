Importanti novita’ per la stagione 3 di Umbrella Academy, che ricordiamo essere ancora in produzione da luglio 2021.

The Umbrella Academy è una serie drammatica che narra della vita di una delle famiglie di supereroi piu stravaganti del millennio. Fa parte delle serie Originali Netflix ed e’ stata creata da Steve Blackman (che si e’ basato a sua volta sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá).

La seconda stagione dello spettacolo è stata rilasciata il 31 luglio 2020 e da allora ha ottenuto 4 nomination agli Emmy, tra cui quello per la migliore fotografia, i migliori costumi fantasy/fantascientifici, il montaggio del suono e gli effetti speciali visivi.

The Umbrella Academy, pronti per la stagione 3

Sapevamo da tempo prima dell’uscita della seconda stagione che lo show sarebbe stato rinnovato per una terza stagione, considerato il riscontro positivo ottenuto sulla piattaforma streaming. Ha riscosso cosi tanto successo tra i fan che c’e voluto molto poco prima di ricevere il rinnovo di stagione a novembre 2020. E non sorprende quindi che sia stata rinnovata per una terza.

Data di uscita prevista e info

Secondo quanto riportato da alcune interviste, le riprese sono iniziate a febbraio 2021, quindi bisognera’ pazientare fino alla primavera o all’estate del 2022 per vedere la nuova stagione.

Inoltre, per chi non ha paura di eventuali spoiler, sembra che siano stati gia’ svelati i titoli degli episodi.

Durante la Geeked Week di Netflix, lo scrittore e showrunner Steve Blackman ci ha fatto dare una sbirciatina alla serie rivelando i titoli, che riportiamo qui di seguito:

Episodio 1: Incontro con la famiglia;

Episodio 2: Il gomitolo più grande del mondo;

Episodio 3: Tasca piena di fulmini;

Episodio 4: Kugleblitz;

Episodio 5: Il taglio più gentile;

Episodio 6: Calendula;

Episodio 7: Auf Wiedersehen;

Episodio 8: Matrimonio alla fine del mondo;

Episodio 9: Sei campane;

Episodio 10: L’oblio;

Cosa aspettarsi dalla stagione 3 di The Umbrella Academy?

Il finale della seconda stagione ha lasciato intravedere alcune indiscrezioni enormi, ma ci ha lasciato anche con molti interrogativi ancora da risolvere.

Al loro ritorno nel futuro, la compagnia ha scoperto alcune delle conseguenze delle loro scelte una volta tornati nel presente. Sir Reginald è vivo e vegeto e rivela la scioccante esistenza di The Sparrow Academy. Cinque figure e un cubo verde sono apparsi davanti al secondo piano della biblioteca, e subito dopo la rivelazione più scioccante di tutte: Ben Hargreeves è vivo e vegeto.