Netflix: è ufficiale, i videogame sbarcheranno in primis sugli smartphone

Qualche settimana fa era giunta la notizia incredibile di una modifica da parte della famosa piattaforma di streaming Netflix. Di fronte a questa, in molti si erano mostrati piuttosto scettici. Tempo dopo, ecco che però i dubbi del popolo sono stati dissetati. La risposta è giunta dal report sul bilancio del secondo trimestre, nel quale Netflix ha confermato ai suoi investitori l’opzione di voler dar vita al cloud gaming a partire dal mondo smartphone, e mantenendo comunque gli stessi costi. Qui di seguito l’estratto dall’ultima lettera.

Netflix: la lettera del colosso agli investitori

“Siamo anche nelle prime fasi di un’ulteriore espansione nel mondo dei videogiochi, sulla base dei nostri sforzi precedenti sull’interattività (es. Black Mirror Bandersnatch) e i nostri giochi su Stranger Things. Vediamo i giochi come un’altra nuova categoria di contenuti per noi, simile alla nostra espansione in film originali, animazione e stand-up comedy.

I giochi saranno inclusi nell’abbonamento Netflix dei membri senza costi aggiuntivi, come i film e le serie TV. Inizialmente, ci concentreremo principalmente sui giochi per dispositivi mobili. Siamo entusiasti come sempre della nostra offerta di film e serie TV e ci aspettiamo un lungo percorso di aumento degli investimenti e di crescita in tutte le nostre categorie di contenuti esistenti, ma dal momento che siamo quasi al primo decennio della nostra spinta nella programmazione originale, pensiamo che sia il momento giusto per imparare di più su quanto i nostri membri diano importanza ai videogiochi.”

Insomma, è ancora tutto da vedere: non sappiamo dunque quali giochi ci saranno, quanti ne vedremo, quando arriveranno né tantomeno come questi funzioneranno. L’importante però è sapere che ci sarà un cambiamento tra le abilità del nostro smartphone per quanto riguarda Netflix, no?