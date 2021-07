Iliad propone una serie di sorprese ai suoi clienti anche nel mese di Luglio. Il gestore francese investe ancora una volta sulle ricaricabili low cost. La migliore occasione per il pubblco resta la Flash 120. I clienti con questa promozione ricevono chiamate senza limiti, SMS infinti e 120 Giga per la connessione internet ad un prezzo unico di 9,99 euro.

Iliad, il 5G e due servizi gratis con la nuova tariffa

La Flash 120 si conferma la migliore promozione della telefonia mobile in Italia. I vantaggi di questa tariffa però non son legati solo ai costi da ribasso, ma anche a tre servizi completamente gratis.

I clienti che andranno ad attivare la Flash 120 riceveranno un extra molto interessante: le telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati avranno quindi la facoltà di comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali senza spese aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla ricaricabile. Sarà possibile comunicare in ben 60 Stati divisi tra tutti i contenenti.

I clienti che vanno ad attivare la Flash 120 potranno anche beneficiare della segreteria telefonica gratuita. L’obiettivo di Iliad, in questo senso, è quello di differenziare la sua proposta commerciale da TIM, Vodafone e WindTre: con i principali gestori di telefonia, infatti, è previsto uno scatto per l’ascolto dei messaggi in segreteria.