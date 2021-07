Anche prima che la quarta stagione della popolare serie drammatica Élite arrivasse su Netflix, il servizio di streaming aveva già annunciato una quinta stagione. Ovviamente, non ne sa ancora molto considerando i rumors che stanno girando in rete, tranne per un dettaglio molto importante.

Se hai già visto la quarta stagione, sai che si è conclusa con le partenze di Guzmán (Miguel Bernardeau) e Ander (Arón Piper). I due hanno deciso di voltare le spalle alla loro amata Las Encinas e viaggiare. Sembrava probabile che questo segnasse la partenza definitiva per i due veterani dello show, ma con un’indagine per omicidio in corso di cui Guzmán sa tutto, era tutt’altro che certo.

Un addio prematuro secondo i fan

Ma un’atra dolente ferita aspetta i fan della serie: Guzmán infatti non tornerà! L’attore ha salutato tramite Instagram ufficiale questo fine settimana. Tradotto, il suo post su recita: “Ehi, questo è Miguel Bernardeau e per coloro che hanno già visto il finale della stagione Elite 4, volevo solo salutarti e mandarti un grande abbraccio.”

L’attore è grato per tutto quello che ha potuto fare come Guzmàn: “Volevo solo dire grazie a tutto il team Elite, la produzione, la regia, i membri del mio cast, quelli che sono ancora in giro, quelli che non ci sono più, li porterò sempre nel mio cuore ed è stato un grande piacere lavorare con questa produzione.” Infine, ringrazia il servizio di streaming. “Grazie a Netflix per averci dato l’opportunità, ai creatori e soprattutto a Guzmán che mi ha insegnato che non è mai troppo tardi per cambiare. A presto“.

A questo punto, sembra che non ci sia niente da fare per l’attore che sembra aver messo un punto nella sua storia personale con Elite, chissa’ se lo rivedremo in futuro in altre serie targate Netflix.