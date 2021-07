Tra le promozioni lanciate nell’ultimo periodo da WindTre una in particolare sembra particolarmente allettante. Stiamo parlando di WindTre Go 101 Star + Easy Pay Limited Edition, la nuova offerta operator attack del gestore. Com’è facile intuire l’offerta è davvero allettante, mettendo a disposizioni ben 101 Giga per la navigazione internet, ma con qualche vincolo per l’attivazione. Andiamo a scoprire più da vicino l’offerta che è rivolta agli utenti di alcuni operatori virtuali.

WindTre: ecco GO 101 Star + Easy Pay Limited Edition

La promozione GO 101 Star + Easy Pay Limited Edition è rivolta agli utenti di alcuni dei principali operatori virtuali. Nello specifico il piano tariffario, come già detto un operator attack, può essere attivata dai clienti di Iliad, Fastweb, Poste Mobile e CoopVoce. Niente da fare dunque per i clienti di Kena Mobile, LycaMobile, Very Mobile e ho. Mobile.

Veniamo ora alla promozione vera e propria; WindTre GO Star + 101 Easy Pay Limited Edition offre a tutti gli utenti che decideranno di sottoscriverla chiamate illimitate verso tutti gli operatori e tutti i numeri, dia fissi che mobili, del territorio nazionale. Compresi nell’offerta anche 200 SMS da inviare a chiunque. Infine, come già anticipato, ben 101 Giga per la navigazione in internet; per di più i dati messi a disposizione potranno viaggiare anche in 5G qualora la copertura lo permettesse.

Il costo della promozione è di 7,99 euro al mese che andranno versati con metodo di pagamento Easy Pay. Per sottoscrivere il contratto dunque si dovrà effettuare il pagamento direttamente con uno dei seguenti metodi: carta di credito, conto corrente o con carta conto.