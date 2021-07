Il pericolo, di questi tempi, è sempre dietro l’angolo. In una società sempre più smart, oggigiorno potremmo essere il bersaglio di truffe pericolose. Non solo online, ma anche fisiche, ecco quali sono le più diffuse e frequenti. Conoscerle per nome e impararne le tecniche aiuterà ciascun utente a evitare di cadere vittima di questi pericolosi raggiri. Quando la propria sicurezza e privacy sono in pericolo non basta agire, è necessario prevenire.

Truffe: perché ci caschiamo quasi sempre

Perché conoscere le truffe più diffuse può aiutare l’utente a non finirne preda e vittima? La risposta è tanto semplice quanto complessa nel dettaglio. Il motivo principale è dovuto al fatto che spesso i raggiri fanno leva su un’emergenza. Si sa, in quelle occasioni, se presi alla sprovvista, si pensa di aver poco tempo per agire e lo si fa senza pensarci troppo.

Questo è il vero rischio, che compromette la lucidità e una volta scoperto di essere finiti nelle mani di truffatori incalliti la frase più frequente è: “Come ho fatto a essere così sciocco?”.

Ecco allora un elenco delle truffe più diffuse, in modo tale che nessuno sia più preso alla sprovvista e possa cadere nel panico totale.

I raggiri più diffusi

Grazie all’ottimo lavoro dei nostri colleghi di “La legge per Tutti“, abbiamo a disposizione un elenco delle truffe più diffuse e pericolose. Una sorta di vademecum del raggiro per essere preparati a ogni evenienza senza lasciarci spaventare da un messaggio dal contenuto allarmante.