La stagione estiva di TIM porta a grandi novità, non soltanto per la telefonia mobile ma che per i campi affini. Ad esempio, emergono importanti notizie circa i nuovi listini per le offerte streaming. Il gestore, proprio dall’estate, garantisce agli utenti inedite proposte commerciali, anche in virtù di una partnership consolidata con DAZN.

TIM rinuncia a Sky: lo stop a quest’offerta

La partnership con DAZN di TIM se da un lato apre le porte a nuove offerte, dall’altro evidenza anche delle rinunce per il pubblico. A partire dal mese di Luglio, gli utenti di TIM dovranno dire addio alla promozione Mondo Sport.

Il pacchetto Mondo Sport sino a qualche settimana fa, rappresentava la proposta commerciale per eccellenza rivolta ai clienti di TIM. Con un costo mensile di 29,99 euro, gli abbonati potevano accedere a tutti i contenuti proposti da DAZN, Sky e TIMvision.

In virtù del nuovo accordo con DAZN, TIM ha deciso di chiudere la sua collaborazione con Sky. I contenuti della pay tv satellitare, offerti via NOW Tv, non saranno quindi più disponibili. Per i nuovi abbonati, la promozione non è operativa già dallo scorso 31 Maggio. Per i vecchi abbonati invece lo stop è divenuto ufficiale dallo 1 Luglio. La disattivazione automatica porta di conseguenza anche ad un azzeramento del costo.

Le offerte con DAZN di TIM già prendono forma. Disponibile una tariffa entry level dal costo di 19,99 euro. Le promozioni tra il gestore e la tv streaming garantiscono contenuti televisivi e reti di Fibra ottica. Ricordiamo che, ad oggi, DAZN ha previsto per gli abbonati un costo mensile di 29,90 euro.