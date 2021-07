Outer Banks: manca sempre meno all'arrivo della seconda stagione, ecco data e cast

Gli adolescenti dopo questa notizia saranno al settimo cielo. Rock Fish e Red Canoe Production tornano più agguerrite di prima con una delle serie tv Netflix più attese di sempre, Outer Banks 2 . Ebbene mancano ormai pochi giorni all’evento, dunque nell’attesa scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla famosa opera californiana.

Outer Banks 2: data d’uscita, trama e cast

Stringete i denti, perché la seconda stagione di Outer Banks uscirà il 30 luglio dopo un lungo periodo di sacrifici e inattività. Questa potrebbe vedere 10 episodi e come la prima sarà probabilmente ancora ambientata in una località marittima della North Carolina. Pertanto ci saranno nuovamente gli stessi protagonisti intenti a ritrovare il padre di John B, il loro capo. Si ritroveranno dunque ad avere tensioni con gruppi rivali e scopriranno dei traffici illeciti. Nel mentre John B e Sarah fuggiranno alle Bahamas alla ricerca dell’oro, imbattendosi in amici e nemici.

Il cast di Outer Banks 2 vedrà la conferma di tutti gli attori protagonisti ai quali si aggiungerà un’attrice molto nota agli appassionati delle serie tv. Chase Stokes vestirà nuovamente i panni di John B così come Madison Bailey sarà ancora una volta Kiara. Austin North presterà ancora il volto a Topper mentre Madelyn Cline interpreterà di nuovo Sarah.

Rudy Pankow interpreterà ancora JJ Rudy mentre Jonathan Daviss sarà Pope, Charlie Esten vestirà i panni di Ward Cameron, Drew Starkey sarà Rafe Cameron e Caroline Arapoglou presterà il volto a Rose Cameron. Arriverà inoltre una nuova attrice: Elizabeth Mitchell, famosa per Lost e Once upon a time. L’attrice vestirà i panni di Limbrey, una donna nativa di Charleston apparentemente buona, ma super minacciosa.