Netflix: non sai cosa guardare? Ecco l'elenco delle SERIE TV consigliate

Avete voglia di guardare una bella serie tv ma non sapete da dove cominciare la maratona su Netflix? Eccovi le 5 opere più viste e amate nell’ultimo periodo.

Netflix: la top 5 delle serie tv

-Non ho mai…

2020 | T | 2 stagioni | Serie TV americane Netflix

Dopo un anno traumatico, una ragazza indo-americana ambisce a migliorare il suo stato sociale, ma amici, famiglia e sentimenti le renderanno la vita difficile.

Con: Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani

Creato da: Mindy Kaling, Lang Fisher

Virgin River

Serie tv Netflix- Tre stagioni

In cerca di un nuovo inizio, un’infermiera specializzata lascia Losa Angeles per trasferirsi in una remota cittadina a nord che si rivelerà piena di sorprese.

Creato da: Sue Tenney Cast: Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Benjamin Hollingsworth, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Jenny Cooper, Marco Grazzini

Generi: Serie TV con ambientazione medica, Serie TV tratte da libri, Drammi TV, Serie TV americane

Caratteristiche: Profondo, Commovente, Emozionante, Romantico

Classificazione per età: Adatto a tutte le età

Red Zone – 22 Miglia di Fuoco

Regista: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais, John Malkovich

Sono 22 le miglia che l’agente della CIA James Silva deve percorrere per giungere in aeroporto. Siamo in Indonesia e Silva insieme alla sua squadra deve scortare e proteggere un informatore compromesso, Li Noor, agente delle forze speciali in possesso di informazioni sensibili. Durante il lungo percorso dovrà scontrarsi con funzionari corrotti, signori della malavita e fuorilegge armati pronti a…

Generi: Film di spionaggio, Film di arti marziali

Sex/Life

Stagione 1 – 2021

SEX/LIFE è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull’identità e sul desiderio femminile. Billie Connelly (Sarah Shahi) non è sempre stata una madre e moglie casalinga di provincia. Prima di sposare l’amorevole e affidabile Cooper (Mike Vogel) e di trasferirsi nel Connecticut, Billie viveva infatti da ragazza ribelle e indipendente a New York con la sua migliore amica Sasha (Margaret Odette), tra duro lavoro e sregolatezza. Stremata dal dover prendersi cura dei figli piccoli e nostalgica del passato, Billie comincia a scrivere un diario, ricordando le appassionanti avventure con l’affascinante ex Brad (Adam Demos)… una delusione d’amore mai superata. Con il riaffiorare dei ricordi, Billie si chiede come sia finita nella situazione in cui si trova, finché il marito non trova il diario. La verità sul passato di Billie innescherà una rivoluzione sessuale con il coniuge o la riporterà alla vita che pensava di essersi lasciata alle spalle con l’uomo che le ha spezzato il cuore?

Generi: Romantici, Drammi

La cuoca di Castamar

Nella Madrid del 1720, una cuoca di talento attira l’attenzione di un duca vedovo che sta rientrando nella società aristocratica. Tratto dal romanzo di Fernando J. Mùnez.

Cast: Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva, Maxi Iglesias, Maria Hervàs, Agnès Llobet, Paula Usero, Jean Cruz, Óscar Rabadàn, Fiorella Faltoyano, Nancho Novo, Silvia Abascal, Mónica López

Generi: Spagnolo, Serie TV politiche, Serie TV tratte da libri, Serie e film storici, Drammi TV nargittPriqfich P. Avvincente, Romantico

Classificazione per età: VM14 – Non adatto ai minori di 14 anni