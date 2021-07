Netflix è un bel posto in cui passare il tempo con tanti Film, Serie TV e contenuti esclusivi regolarmente aggiornati anche in Italia. Il sistema funziona e si arricchisce ora con un nuovo servizio gratuito annunciato dal colosso e presto disponibile in tutto il Mondo. Chi si abbona allo streaming del fornitore americano riceve un regalo tanto inatteso quanto gratificante. Scopriamo di che si tratta.

Netflix Gratis: ora arriva anche questo servizio incluso nel prezzo

Incluso nel costo del tuo abbonamento Netflix troverai anche una novità direttamente annunciata da Bloomberg in via del tutto non ufficiale. Si parla dei giochi che secondo u nuovo rapporto saranno a costo zero per tutti gli abbonati.

La soluzione prospettata nelle righe precedenti ricalcherebbe l’azione di Xbox Cloud Gaming visto nel contesto del Game Pass Ultimate. Spesso, infatti, il servizio di Microsoft è stato associato a Netflix sebbene Phil Spencer abbia pubblicamente ammesso di non essere d’accordo con questo connubio commerciale.

Ad ogni modo è più che evidente la nuova impronta a favore dei giochi Netflix da parte del fornitore del nuovo continente. Una nuova categoria sembra pronta ad annunciarsi al pubblico senza alcun onere. Un bonus che sarà senz’altro apprezzato da molti clienti in attesa di ulteriori conferme ufficiali da parte dell’azienda.

La serie The Witcher certamente una delle più famose nel contesto streaming della compagnia e sono in tanti a pensare che questo sia uno dei titoli potenzialmente disponibili al day-one insieme a Resident Evil e Sonic the Hedgehog. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni. Tutti sintonizzati per ulteriori novità in merito. Intanto diteci cosa ne pensate.