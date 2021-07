Kena Mobile provoca la concorrenza: 100GB e rimborso fino a 50 euro

Nonostante i classici gestori continuano a dominare anche per quanto riguarda i numeri ufficiali, ci sono altre realtà che di certo non dormono. Si tratta dei gestori virtuali, i quali stanno riuscendo ad ottenere un gran seguito viste le loro offerte piene di contenuti e convenienti dal punto di vista del prezzo. Uno su tutti potrebbe essere sicuramente Kena Mobile, il quale con le sue promo attuali sul sito ufficiale è stato in grado di battere numerosi provider.

Ci sono tre offerte piene di giga ma anche l’opportunità di avere un rimborso per ogni amico invitato. Si potranno avere 5 € per ogni amico fino a 50 €.

Kena Mobile: le nuove offerte battono la concorrenza e mandano alle stelle il provider

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: