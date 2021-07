Iliad è ancora regina incontrastata nel campo delle tariffe telefoniche. Il gestore inglese ha arricchito in estate le sue offerte con la nuova tariffa, Flash 120. La scelta di questa ricaricabile assicura ai clienti un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Iliad, niente app ufficiali su Android e iPhone: lo sconforto del pubblico

I clienti che attivano un ticket con Iliad dovranno fare però un piccolo sacrificio, legato ad alcuni servizi aggiuntivi. Il provider francese mantiene ancora un gap rispetto alla concorrenza diretta. Un esempio importante è dato dall’assenza di un’app ufficiale, un’assenza divenuta oramai strategica per gran parte del pubblico.

Gli abbonati con smartphone Android, ma anche coloro che hanno a loro disposizione iPhone non possono scaricare su Google Play Store o su App Store un’app ufficiale per la gestione del proprio profilo tariffario. Per effettuare modifiche al proprio piano tariffario, tutto è demandato al sito web ufficiale del gestore stesso.

Nelle precedenti settimane e nei precedenti mesi erano emerse alcune novità circa la possibile disponibilità di un’app ufficiale Iliad. Purtroppo tutte queste novità sono state prontamente smentite dall’andamento dei fatti.

La mancanza di un’app ufficiale su Android è ancora più evidente. Se nel recente passato, gli utenti potevano beneficiare di alcune app parallele da scaricare su Google Play Store – un esempio su tutti, Area Personale – oggi anche questa possibilità non è più garantita. Gran parte delle app non sono più disponibili al download.