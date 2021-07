Iliad abbatte la concorrenza con 120 giga in 5G e 80 giga

In questo momento non ci potrebbe essere un gestore più acclamato dalla critica se non Iliad, provider proveniente dalla Francia che ora domina. Quando le persone che lo accolsero al suo arrivo credevano che si sarebbe poi trattato di una meteora cominciarono a fare i primi pronostici, qualcuno già pensava che si potesse trattare di un potenziale boom.

Effettivamente è stato proprio così, con Iliad che ha raccolto tutte le energie fin dal primo momento lanciando promozioni strepitose. Obiettivo del gestore è stato fin da subito quello di offrire tanti contenuti al pubblico insieme a prezzi che durassero per sempre nel tempo. Secondo questa strategia, il provider sta continuando ad operare ottenendo grandi successi soprattutto con le ultime promozioni lanciate sul mercato. Ce ne sono infatti due diverse tra loro ma che per principi si accomunano dal primo all’ultimo contenuto.

Iliad: sul sito ufficiale sono ancora presenti la Giga 120 in 5G e la Giga 80

Gli utenti alla ricerca di un nuovo gestore potrebbero trovare la loro terra promessa proprio sul sito ufficiale di Iliad. Qui sono disponibili infatti due offerte che non mancano né in contenuti né nel prezzo.

La prima delle due è sicuramente la Giga 120, promozione mobile che è arrivata con un nuovo nome dopo il boom del mese di giugno. Questo include al suo interno tutto senza limiti con 120 giga in connessione 5G a soli 9,99 € al mese per sempre. Segue poi la promo da 80 giga in 4G che include anche essa minuti ed SMS senza limiti ma con un prezzo di 7,99 € al mese per sempre.