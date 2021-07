Mesi dopo il lancio previsto, ora conosciamo la data di lancio di Huawei P50. Come rivelato dal CEO di Huawei, Richard Yu, il device sarà presentato il 29 luglio insieme ad altri dispositivi. Per ora, il lancio avverrá solo in Cina, quindi non sappiamo ufficialmente quando lo smartphone arriverá in mercati come l’Europa. In tal caso, è probabile che ci si possa aspettare un ulteriore evento dopo il 29 luglio per confermare tale disponibilità.

Il lancio in Cina è stato rivelato da un post sulla piattaforma di social media cinese Weibo. Ci aspettiamo ancora di sapere tutto sui nuovi smartphone, comprese le specifiche di ogni singolo device durante la presentazione del 29 luglio.

Huawei P50 verrá svelato al pubblico il 29 luglio

Yu ha aggiunto che, come con i precedenti device Huawei P, la fotografia è l’obiettivo principale della nuova linea. Chiaramente l’Huawei P50 non arriverà da solo; ci aspettiamo un P50 Pro e un P50 Pro Plus e magari anche un dispositivo Lite. Huawei sta evidentemente cercando di far sentire la sua presenza sul mercato dopo le restrizioni imposte dal governo degli Stati Uniti.

All’inizio del 2021, la societá ha lanciato HarmonyOS, il suo nuovissimo sistema operativo rivale di Android, con alcuni dispositivi che lo eseguono. I device della serie P50 saranno quasi sicuramente i primi smartphone HarmonyOS. Non conosciamo ancora molte delle specifiche o delle caratteristiche dell’Huawei P50. Tuttavia, le voci suggeriscono che con questa gamma, Huawei introdurrà un sensore Sony da 1 pollice nella fotocamera principale che è stato recentemente visto su Sharp Aquos R6 e Leitz Phone 1 di Leica.

Ad alimentare il dispositivo potrebbe esserci un chipset Kirin 9000 prodotto da Huawei, ma potrebbe anche includere uno Snapdragon 888.