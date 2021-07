La nota casa automobilistica Audi ha da poco presentato in veste ufficiale la sua nuova serie di auto sportive, ovvero la nuova Audi RS 3. Quest’ultima sarà disponibile sul mercato mobile nel corso degli ultimi mesi del 2021 e sarà distribuita anche in versione Sportback. Tra le sue peculiarità, troviamo una grande potenza sotto al cofano fino a 400 CV.

Audi presenta ufficialmente la nuova serie Audi RS 3

Il noto marchio automobilistico tedesco ha dunque presentato in queste ore la nuova generazione delle sue auto sportive. Audi RS 3, in particolare, può vantare una potenza davvero mostruosa pari a ben 400 CV con 500 nm di coppia. Il motore è infatti un 5 cilindri turbo 2.5 TFSI che permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3.8 secondi. Nonostante questo, la velocità massima è però limitata fino ad un massimo di 250 km/h. Presenti poi diverse modalità di guida tra cui scegliere, come le modalità comfort, auto, dynamic, efficiency, RS Individual, RS performance e RS Torque Rear.

Dal punto di vista estetico, la nuova Audi RS 3 dispone di un look ancora più sportivo e moderno, con l’arrivo di nuove colorazioni, ovvero verde Kyalami e Grigio Kemora. Oltre a questo, spiccano i fari full LED con indicatori di direzione dinamici posteriori (ma è anche possibile scegliere i fari LED con tecnologia Audi Matrix), i cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici e il nuovo paraurti RS.

All’interno del veicolo, infine, sono presenti un sistema di infotainment con un display da 10.1 pollici, un volante sportivo RS multifunzione, l’Head-up Display e la RS Mode. Con quest’ultima, in particolare, sarà possibile attivare RS Performance e RS Individual, ovvero dei programmi di marcia interamente personalizzabili.