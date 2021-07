Le applicazioni per uno smartphone sono gli strumenti più importanti messi a disposizione, esse sono infatti dei software essenziali per il compimento delle azioni e delle mansioni a cui siamo abituati, dalle cose più semplici come postare una fotografia a quelle più complesse come gestire il conto in banca.

Le app però per l’appunto sono dei software a tutti gli effetti, ciò consente a programmatori malintenzionati, di sfruttarle a proprio vantaggio per programmare malware da inoculare nella community camuffati appunto da app banali e a prima vista innocue, le quali però una volta installate prendono il controllo del device, iniziando a rubarne i dati in esso contenuti.

Il rischio è molto alto soprattutto se si scaricano applicazioni di fonti esterne al Play Store, ad esempio anche il web comune, dal momento che quelle app non sono controllate, verificare e certificate, dunque potrebbero contenere di tutto.

Le app da rimuovere assolutamente