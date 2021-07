Android: 18 titoli a pagamento gratis oggi e mai più sul Play Store

Una piattaforma come Android non potrebbe che raccogliere nuovi consensi di continuo, visti i grandi passi avanti compiuti. Il robottino verde ormai non ha più bisogno di presentazioni, soprattutto da quando sta dominando saldamente le classifiche di gradimento del mondo mobile. Il tutto è stato possibile grazie ad una grande architettura da parte di Google, che è riuscita a dare la sua impronta ad un sistema operativo che oggi domina in numeri e in consensi.

Con oltre 2 miliardi di persone a suo carico, la piattaforma Android è la più utilizzata se si tiene conto anche dei 3 miliardi di dispositivi in circolo. Sono numeri davvero strepitosi che sono stati in grado di impensierire anche realtà come Windows di Microsoft, che ora detiene meno utenti del robottino verde. Un tassello fondamentale per la realtà Android e poi da identificare all’interno del Play Store, market perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo. Proprio oggi poi sembrano esserci i saldi, con tanti titoli a pagamento offerti gratis.

Android: queste sono le migliori applicazioni a pagamento gratis