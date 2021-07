Nel corso di questa stagione estiva, ci saranno importanti e valide novità per tutti coloro che desiderano attivare un nuovo piano tariffario. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono a disposizione dei clienti importanti e vantaggiose ricaricabili per la telefonia mobile.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le quattro tariffe low cost dell’estate

La prima grande novità è firmata TIM con la promozione chiamata TIM Gold Pro. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti vero chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Tutto ad un costo mensile pari a 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

A questa promozione di TIM è assicurata un’alternativa da parte di Vodafone. Il gestore inglese mette a disposizione del pubblico la promozione Special 100 Giga. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il rinnovo è sempre di 9,99 euro.

Contro TIM e Vodafone si scaglia poi Iliad con la sua ricaricabile chiamata Flash 120. L’operatore francese propone agli abbonati un ticket con consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS. Senza limiti anche le soglie per la connessione internet. Anche in questa circostanza il prezzo per tutti i nuovi abbonati sarà di 9,99 euro al mese.

A concludere la carrellata delle tariffe è poi la WindTre Star+. Anche in questo caso, come con TIM, Vodafone e Iliad, il gestore assicura consumi no limits per telefonate e SMS con l’opzione di 70 Giga internet al costo di 7,99 euro.