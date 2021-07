TIM assicura a tutti i suoi clienti importanti tariffe per la telefonia mobile in questa stagione estiva. Le buone notizie per tutti coloro che hanno una SIM attiva con l’operatore italiano però non sono tutte legate alle offerte commerciali. In questo mese di Luglio, i clienti di TIM hanno anche la possibilità di risparmiare una piccola quota di credito mensile.

TIM, dallo stop al servizio un risparmio di 2 euro

le novità del gestore italiano sono concentrate sul servizio Sempre Connesso. La funzione Sempre Connesso è operativa dallo scorso inverno e prevede un costo mensile massimo di 2 euro. Se sino a qualche giorno fa il servizio era attivato di default sul profilo degli abbonati, oggi ogni utente avrà la possibilità di scegliere se sottoscrivere o meno questa funzione.

Le condizioni di Sempre Connesso invece non cambiano. Il servizio si attiva sempre nel momento del rinnovo della propria tariffa, in caso di mancati fondi, e prevede un pacchetto temporaneo con soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet. Il prezzo previsto per un giorno di consumi illimitati è di 0,90 euro. Possibile anche un rinnovo per una seconda giornata al medesimo costo. In totale, per gli utenti vi una spesa massimo di 1,80 euro al mese.

La possibilità di risparmiare questa piccola porzione di credito residuo è garantita a tutti gli abbonati a partire dallo scorso 31 Maggio. Gli utenti che intendono procedere con la disattivazione del servizio Sempre Connesso possono contattare uno dei canali assistenza di TIM o modificare online il proprio profilo tariffario.