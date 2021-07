Secondo un post del forum di supporto all’inizio di questa settimana, la schermata iniziale di Duo sarà presto decorata con un pulsante ‘nuova chiamata‘, che si espanderà in una chiamata Duo standard, chiamata di gruppo, chiamata ‘Casa’ (cioè schermi intelligenti e altoparlanti collegati alla tua Home/Assistente) e un link per vedere i gruppi e gli elenchi di contatti. Le funzioni esistenti verranno spostate per facilitare questo cambiamento.

Il rappresentante di Google ha detto che l’aggiornamento verrà lanciato nelle prossime settimane. Sarà interessante vedere se concentrandosi sulla facilità d’uso, il team di sviluppo riuscirá ad attrarre piú utenti sull’app. Un utente di Twitter ha giá individuato la nuova interfaccia, ma non e stata ancora distribuita agli utenti.

Google Duo: l’aggiornamento sará disponibile nelle prossime settimane

Il nuovo aggiornamento per Google Duo porterà una riprogettazione alla schermata iniziale dell’app, spostando alcuni pulsanti e funzionalità, per renderla più semplice e fluida. La riprogettazione introduce un pulsante ‘Nuova chiamata’ posizionato sulla schermata principale, che renderà più semplice l’avvio di una nuova chiamata, la creazione di un gruppo, la visualizzazione di gruppi ed elenchi di contatti.

L’opzione per creare nuovi gruppi è stata spostata sotto il pulsante ‘Nuova chiamata’ come parte della riprogettazione. In precedenza, aveva il proprio pulsante nella schermata principale. I gruppi e i contatti esistenti sono ora individuabili dalla barra di ricerca o dal nuovo pulsante.

Grazie a questa nuova interfaccia, la schermata iniziale dell’app appare meglio organizzata e più pulita. Inoltre, importanti funzionalità saranno ora accessibili da un singolo pulsante, rendendo l’interfaccia dell’app più facile da usare. Il nuovo aggiornamento verrà distribuito agli utenti nelle prossime settimane, secondo Google.