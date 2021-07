Il gruppo della Glasgow University DanceMania correrà, camminerà e andrà in bicicletta per 800km nel corso di questo mese per l’organizzazione benefica dei bambini dell’ospedale di Glasgow creando una nuova challenge su TikTok.

L’ambiziosa troupe ballerà anche I’m Gonna Be dei Proclaimers sulla piattaforma di social media, sperando di racimolare quante piu’ donazioni possibili. Il presidente del gruppo di danza, Kerry Duggan, 20 anni, ha dichiarato: “Nello spirito della corsa di beneficenza, sembrava giusto che la nuova coreografia di TikTok fosse accompagnata dalla canzone dei Proclaimers.”

“L’obiettivo è utilizzare ciò che conosciamo meglio, ovvero la danza, per contribuire a sensibilizzare sulla nostra raccolta fondi e, si spera, a guadagnare più donazioni per l’ente di beneficenza”.

Quando le challenge incontrano la beneficenza

Kerry e altri 10 ballerini prenderanno quindi parte alla corsa e alla challenge di sensibilizzazione su TikTok e, dopo aver raccolto fondi per Age Scotland l’anno scorso, il gruppo spera di raccogliere ancora più soldi quest’anno e di raggiungere un obiettivo ancora piu’ alto.

Kerry ha dichiarato: “L’anno scorso siamo riusciti a raccogliere oltre 500 sterline per Age Scotland e quest’anno volevamo aiutare un altro ente di beneficenza locale. Questa causa fornisce ai bambini e alle loro famiglie supporto, risorse e servizi di cui hanno bisogno. In particolare, l’ente benefico ha messo a disposizione gli strumenti necessari che hanno permesso ai bambini di mantenere i contatti con le loro famiglie durante la pandemia oltre al trasporto in ospedale“. Volevamo incorporare TikTok nella sfida perché pensavamo che sarebbe stato bello promuovere la raccolta fondi in questo modo, spiega Kerry.

E conclude aggiungendo: “Tutti sono entusiasti di partecipare e non vedono l’ora di vedere le foto/i video degli altri mentre documentiamo il nostro viaggio“. Speriamo solo che tutto ciò che verra’ raccolto aiuterà la Glasgow Children’s Hospital Charity e i bambini e le famiglie che sostengono questo progetto.