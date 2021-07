Vodafone ha deciso di lanciare una serie di iniziative per la portabilità del numero da altro operatore. I clienti che decidono di attivare una SIM con l’operatore inglese potranno trovare vantaggiose iniziative alle offerte messe in campo da Iliad e TIM. Nel mese di Luglio c’è una particolare tariffa da non perdere.

Vodafone, due tariffe come alternativa a TIM e Iliad

Gli abbonati in primo luogo avranno la possibilità di attivare la Special 100 Giga. Questa promozione presenta per i clienti un ticket composto da chiamate illimitate, SMS infiniti verso tutti e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto con il rinnovo ogni trenta giorni è di 8,99 euro.

Questa promozione di Vodafone si presenta come una vera e propria alternativa alla Flash 120 di Iliad. Gli abbonati che intendono passare all’operatore inglese dovranno soltanto aggiungere una quota extra di 10 euro utile per la sottoscrizione della SIM.

Gli utenti che attivano una scheda con Vodafone avranno inoltre una garanzia aggiuntiva. Almeno durante il primo semestre, infatti, gli abbonati avranno la garanzia di costo bloccato. Tutti coloro che sono interessati all’attivazione della Special 100 Giga possono rivolgersi presso un negozio ufficiale del brand in Italia. In via del tutto esclusiva, gli utenti attuali di Iliad potranno effettuare l’attivazione della tariffa direttamente online con il sito internet ufficiale.

Sempre i clienti di Vodafone, come ulteriore alternativa, a TIM e Iliad possono attivare la Special 50 Giga. Il pacchetto dei consumi in questa circostanza prevede chiamate no limits, e SMS infiniti più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto è di 7,99 euro al mese.