The Umbrella Academy sta per ritornare su Netflix con i nuovi episodi della terza stagione. Di fatto, la serie avviata nel 2019, sta per ritornare con una nuova season nel 2021 (o nel 2022) con delle avventure ancora più scoppiettanti. Per chi avesse visto lo show, è sicuramente a conoscenza del fatto che i fratelli Hargreeves avevano fermato l’apocalisse degli anni sessata in tempo. Quello che non sapevano però è che questa scelta avrebbe portato delle conseguenze piuttosto gravi per loro. Infatti, hanno fatto sì che si aprisse una nuova linea temporale dove il loro padre adottivo Sir Reginald era ancora vivo e aveva aperto un’accademia diversa, ovvero la Sparrow Academy.

The Umbrella Academy: tutto quello che ad oggi sappiamo sulla nuova stagione

Non c’è ancora la conferma della data di uscita ma c’è la possibilità che avverrà un rilascio ufficiale entro la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Durante la Geeked Week di Netflix, sembra che siano stati finalmente rivelati i nuovi titoli della stagione entrante. Scopriamoli tutti di seguito:

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

Come abbiamo detto poco fa la data di uscita non è stata ancora resa disponibile ma sembra che lo sarà davvero presto. La domanda che tutti i fan della serie più accaniti si stanno ponendo è la seguente: come sarà l’incontro tra le due accademie? Questo e tanto altro nei prossimi episodi di The Umbrella Academy.