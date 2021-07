La presenza dell’Europeo in queste settimane d’estate ha fatto innalzare ancor di più la popolarità della tecnologia streaming IPTV. Sempre più persone hanno scelto, tra Giugno e Luglio, di dotarsi dell’IPTV per non perdere nemmeno una partita del campionato continentale.

IPTV, la stangata dello streaming illegale per i clienti

Lo streaming illegale rappresenta quindi ancora oggi una realtà da scongiurare per le autorità. Nel corso delle precedenti settimane, la Guardia di Finanza ha effettuato importanti operazioni a tappeto per smantellare diverse reti illegali per lo streaming.

L’IPTV non coincide solo ed esclusivamente con i risparmi. Coloro che optano per questa tecnologia, in alcune circostanze, si espongono anche ad una serie di truffe. Attraverso WhatsApp e Telegram, ad esempio, non è raro imbattersi in alcuni malintenzionati. Una volta pagata la quota, gli utenti spesso si ritrovano senza alcun servizio.

Altra dinamica da tenere sempre ben presente è quella dei rischi a livello giuridico. Nella maggior parte dei casi, gli utenti che scelgono l’IPTV ricevono una multa che può arrivare sino a quota 30mila euro. Per alcuni è prevista anche la galera sino a tre anni.

Gli utenti che optano per l'IPTV senza un ticket regolare utilizzando anche i canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.