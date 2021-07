Iliad: a soli 9,99 euro al mese la nuova Giga 120 con tutto illimitato

Sarebbe veramente impossibile in questo momento trovare un gestore che stia andando incontro agli utenti come sta facendo Iliad. Il noto provider proveniente dalla Francia è stato in grado di mettere a soqquadro l’intero equilibrio che era stato generato dei gestori già presenti nel panorama della telefonia mobile italiana.

Nessuno credeva che realtà come TIM e Vodafone ad esempio potessero essere messa in secondo piano al cospetto di un provider appena arrivato. In realtà è andata proprio così, dal momento che chiunque abbia bisogno di cambiare gestore si va a riferire al momento ad Iliad, provider che al suo interno riesce ad includere tante qualità interessanti. Tutti sanno di poter trovare infatti minuti ed SMS senza limiti con tantissimi giga per connettersi al web, proprio come con l’ultima offerta vista sul sito ufficiale.

Iliad: gli utenti possono avere a che fare con una delle migliori offerte in assoluto, torna la promo da 120 giga in 5G

La promo che tutti avevano notato durante il mese di giugno è ritornata dall’1 luglio con gli stessi contenuti e lo stesso prezzo ma con un nome diverso. Oggi infatti si parla di Giga 120, promo che al suo interno include il meglio in assoluto.

Ricordiamo infatti che per pochi euro mensili sarà possibile avere minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori sia fissi che mobili oltre a 120 giga il 5G per navigare sul web. Non credo di aver capito la promo attualmente è disponibile sul sito ufficiale di Iliad per un prezzo di 9,99 € al mese e per sempre.