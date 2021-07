Vodafone ha deciso di rimodulare alcune sue offerte per SIM ricaricabile a partire dal 26 luglio 2021, e prevede alcune modifiche unilaterali che potrebbero comprendere rincari fino a 1,99 euro in piu’ al mese, ma vediamo con attenzione i dettagli della nuova offerta rimodulata.

Il rincaro della promo, come abbiamo visto, sara’ di 1,99 euro e partira’ dal 26 luglio di questo mese per tutti i possessori di una SIM dati ricaricabile attiva.

La comunicazione e’ partita tramite SMS e regolata anche dal garante delle comunicazioni AGCOM, mentre il messaggio prevede una modifica delle condizioni contrattuali dell’offerta alla quale si potra’ esercitare il diritto di recesso e quindi l’eventuale cancellazione del contratto in essere. Questa comunicazione, per chi non l’avesse ancora ricevuta, Vodafone comunica che dovrebbe essere arrivata a tutti entro in 25 giugno scorso, quindi per qualsiasi informazione in merito contattare il servizio clienti dell’operatore.

Nonostante il rincaro dell’offerta, Vodafone propone un regalo

Ma nonostante i rincari, la societa’ ha deciso di incentivare gli utenti che decideranno di accettare queste nuove condizioni contrattuali proponendo delle soluzioni aggiuntive gratuite all’interno del pacchetto dell’offerta. Infatti, nonostante la modifica unilaterale del contratto preveda un aumento dell’offerta che potra’ variare a seconda dei casi da 0,49 centesimi fino a 1,99 euro al mese, l’operatore ha deciso di regalare GIGA aggiuntivi per 12 mesi, ma solo per chi registra la modifica del contratto chiamando il 42590 entro il 25 luglio 2021.

Per chi avesse sforato la data di registrazione e quindi risulta essere impossibilitato alla registrazione mediante questa proposta, potra’ sempre chiamare il numero citato sopra per ricevere una nuova proposta commerciale legata a questo bonus. Tutte le nuove informazioni saranno in ogni caso riportate all’utente tramite SMS.