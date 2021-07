Caduto nell’oblio ormai da diversi anni l’iPod del colosso di Cupertino sembra essere quasi pronto per tornare in pista. Apple potrebbe essere tornata indietro nel tempo per dare uno sguardo ai dispositivi del passato con l’intenzione di recuperare il suo vecchio iPod e riproporlo al pubblico in una nuova versione che potrebbe accompagnare i tanto attesi Apple Glass, il cui arrivo è previsto nel 2022.

Apple potrebbe rilanciare il suo iPod nel 2022 insieme al visore per la realtà virtuale!

A dare notizia di quella che potrebbe essere la volontà di Apple è Robert Scoble, esperto di realtà virtuale e aumentata, il quale sostiene che durante il periodo natalizio il colosso di Cupertino potrebbe lanciare un nuovo iPod.

Il dispositivo pensato da Apple potrebbe rappresentare un supporto al primo visore per la realtà virtuale del colosso ma non sono ancora chiare le specifiche tecniche né le funzionalità che sarà in grado di eseguire.

Apple potrebbe rivoluzionare il suo iPod e riproporlo in una nuova veste che, stando a quanto emerso, sarà capace di attirare l’attenzione su di se.

Il visore di Apple, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, sarà soltanto il primo dei dispositivi del colosso incentrato sull’utilizzo della realtà virtuale. Secondo il noto analista, il colosso di Cupertino riuscirà entro il 2030 a progettare e rendere disponibili al pubblico delle lenti a contatto per la realtà aumentata e virtuale. Il dispositivo in arrivo il prossimo anno, quindi, darà soltanto il via all’ascesa dell’azienda in un nuovo settore in continua espansione che potrebbe assistere all’emergere di novità davvero incredibili.