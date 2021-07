Il sito di e-commerce più importante e utilizzato in tutto il mondo è senza alcun dubbio Amazon, la piattaforma di Jeff Bezos vanta infatti una platea di utenti a dir poco assoluta, conquistata negli anni grazie ai propri servizi sicuri e veloci, oltre che al market davvero completo di tutto.

Ovviamente il sito per mantenere alto l’interesse dei consumatori periodicamente lancia delle promozioni per indurre a comprare, basti pensare al Black Friday o al Prime Day, in cui si hanno delle offerte super convenienti che appunto spingono la clientela a comprare.

A quanto pare Amazon in questi giorni ha lanciato una nuova promozione che prende corpo in un buono sconto di 5 euro gratuito per tutti, scopriamo di cosa si tratta.

La fortuna unico requisito

Il buono sconto di 5 euro bandito da Amazon non richiede nessun tipo di requisito nel proprio account, l’unico da rispettare è la fortuna, servirà infatti accedere al proprio profilo per vedere se il codice è disponibile, la dicitura è “ILMIOSCONTO“.

Per verificare se il vostro account è abilitato a ricevere il buono sconto vi basterà cliccare sul seguente collegamento: SCOPRI SE SEI IDONEO.

Ecco la durata e il regolamento:

“Questo buono sconto è valido per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.”