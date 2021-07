Nel corso delle ultime ore il produttore cinese ZTE ha presentato in veste ufficiale una nuova serie di smartphone di fascia media caratterizzati, come anticipato dai rumors, da un prezzo abbastanza contenuto. Stiamo parlando in particolare dei nuovi ZTE Blade V30 e ZTE Blade V30 Vita.

ZTE presenta in veste ufficiale i nuovi medi di gamma ZTE Blade V30 e ZTE Blade V30 Vita

Due nuovi smartphone a marchio ZTE sono da poco stati presentati per il mercato messicano. Il nuovo ZTE Blade V30, in particolare, presenta sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore da 16 megapixel. Sul retro, invece, è presente un modulo fotografico con tre sensori fotografici rispettivamente da 64, 8 (grandangolo) e 5 megapixel (macro). Il processore, invece, è il SoC Unisoc Tiger T618 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.

Il nuovo ZTE Blade V30 Vita, invece, risulta leggermente depotenziato rispetto all’altro modello. Nello specifico, sul fronte troviamo un display più grande da 6.8 pollici con notch a goccia sempre IPS LCD ma questa volta in risoluzione HD+, mentre la fotocamera per I selfie è da 8 megapixel. Il modulo fotografico posteriore è poi composto da tre sensori fotografici da 48, 5 (macro) e 2 (profondità) megapixel. L’azienda non ha invece rivelato il nome del processore montato a bordo, ma sappiamo che è un octa core da 1.6 GHz.

Entrambi gli smartphone condividono però una batteria capiente da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e il sistema operativo Android 11 a bordo.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in precedenza, i nuovi smartphone dell’azienda si distinguono per un prezzo piuttosto contenuto. Si tratta infatti di circa 216 euro al cambio per il Blade V30.