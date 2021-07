WindTre si propone come uno dei gestori più attivi nella stagione estiva. Il provider arancione ha deciso di assicurare a tutti i clienti le migliori promozioni low cost. Per scontrarsi con Iliad e con la sua Flash 120, il gruppo commerciale dell’operatore rilancia la proposta WindTre Star+.

WindTre contro Iliad con la tariffa da 100 Giga

La WindTre Star+ è una delle migliori iniziative sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i costi mensili.

I clienti che decidono di attivare una nuova SIM con WindTre con conseguente ricaricabile Star+ avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro.

Come per altre ricaricabili, anche in questa circostanza gli utenti di WindTre dovranno accettare una serie di condizioni. In primo luogo, tutti gli interessati dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della stessa SIM.

Altra condizione importante per l’attivazione di questa ricaricabile è la portabilità del numero. Il bundle attuale di WindTre prevede per questa tariffa esclusiva disponibilità per i clienti che mantengono il numero da altro gestore ed in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad.

Tutti i clienti che sono interessati ad effettuare l’attivazione di questa tariffa dovranno rivolgersi presso uno dei punti vendita di WindTre sul territorio nazionale. Per ora il gestore non garantisce al pubblico la possibilità di attivare in rete la ricaricabile.