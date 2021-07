WhatsApp Web ha la medesima importanza della controparte mobile in quanto consente di gestire agevolmente il flusso di messaggi e condivisione sia in ambito privato che di lavoro. La necessità di affinare le sue capacità si materializza oggi con un aggiornamento già disponibile per tutti con le funzionalità previste dalla versione 2.2126.11 ora in rilascio in Italia come in altri Paesi. Ecco che cosa è stato aggiunto dal team di Facebook durante questi giorni.

WhatsApp Web 2.2126.11

L’implementazione delle nuove funzioni passa per un nuovo sistema di gestione di foto e video in fase di condivisione. In particolare l’utente mittente ha la possibilità di rendere temporanea la visualizzazione del contenuto, limitando il range di visibilità ad una singola visualizzazione. Il sistema funziona ma, rispetto a Telegram, non consente di tagliare fuori la possibilità di fare screenshot.

La seconda novità di punta riguarda la gestione delle chat archiviate, precedentemente riportate in primo piano da un nuovo messaggio utente ed ora occultate da un sistema che crea una sorta di spazio riservato segreto. Si continuano a ricevere i messaggi ma non perviene alcuna notifica, con la conversazione che resta in sordina senza apparire di punto in bianco nella home dell’applicazione.

WhatsApp sta gradualmente implementando queste novità, per cui non c’è da preoccuparsi nel caso in cui non vediate le ultime modifiche. Aspettate e assicuratevi di ottenere l’inedito aggiornamento WhatsApp disponibile per sistemi Desktop.

Che cosa ne pensate delle ultime installazioni? C’è qualcosa che manca per avere un vantaggio tecnico notevole rispetto a Telegram ed ulteriori rivali? A voi le opinioni al riguardo.