La coalizione tecnica formata dai colossi Samsung Electronics e Google ha dato vita ad un nuovo OS che ben presto potrebbe trovare posto nell’intorno commerciale degli indossabili. Si parla quindi di un nuovo sistema operativo unificato che lascia gli utenti in trepidante attesa dopo un annuncio pervenuto nel corso del recente Google I/O trasmesso in diretta live streaming al mondo intero. Ecco quali saranno le prossime novità software promosse dalle compagnie.

Samsung e Google insieme per un sistema operativo moderno e scattante

Secondo quando diramato da alcune indiscrezioni piovute per mano di Reddit si parla di un OS attualmente disponibile sui wearable della serie Moto 360 di terza generazione, Suunto 7, Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS oltre che per Fossil Gen 5 che secondo dichiarazioni ufficiali non verrà aggiornato alla neo-piattaforma.

Sebbene le dichiarazioni di Qualcomm abbiano parlato di aggiornamento per gli hardware serie 4100/4100+ è possibile che un buon numero di smartwatch non riceva l’attesissimo update previsto. Samsung, ad esempio, ha già confermato che gli attuali Tizen Watch non saranno in grado di aggiornarsi.

Ma per coloro che adotteranno le future generazioni di prodotti si prospettano novità a dir poco esilaranti dal punto di vista del software. Al MWC il colosso sudcoreano ha dato spazio alla prospettiva sulla nuova skin One UI Watch che girerà sui prossimi indossabili della compagnia a partire dalla data del prossimo 11 Agosto 2021. Durante l’unpacked, infatti, si paleseranno le modifiche alla grafica ed alle funzioni che al momento si limitano ad un mero porting via app tramite app Play Store.

Per quanto riguarda la UI i pulsanti ovalizzati con gradiente colore saranno sostituiti da una grafica molto più moderna per la quale ci riserviamo di fornire ulteriori dettagli in vista di nuove informazioni che non tarderanno a sopraggiungere. Online per ulteriori aggiornamenti.