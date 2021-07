La trama di Record Of Ragnarok e’ la seguente: ogni 1000 anni gli dei (entità’ immortali che si destano sopra l’umanita’ da secoli) decidono di riunirsi per monitorare e decidere il destino degli umani. In questa assemblea verra’ chiamato un voto indissolubile, e sara’ Zeus stesso a proclamare di rinnovare la pace con l’umanita o terminarla (distruggendo cosi la razza umana).

Nel primo atto dell’opera, vediamo che la maggior parte degli Dei considera gli umani come usurpatori della loro stessa patria, visti quindi più come parassiti che come essere umani. Il consiglio quindi, analizzati questi presupposti decide di non rinnovare il patto e passare all’annichilamento della razza umana. Le uniche entità che si oppongono a questa decisione sono le Valchirie, considerate mezze-dee per via del loro sangue per meta mortale. Temendo per la distruzione degli essere umani, propongono quindi un’ultima ancora di salvezza: uno scontro all’ultimo sangue tra dei e umani. Gli Dei d’altro canto, sicuri delle loro capacita e di poter vincere, accettano di buon grado la proposta, mostrando un lato presuntuoso e meschino. Saranno quindi 13 i combattenti che si sfideranno in questo scontro mortale. La prima fazione che raggiungerà sette vittorie deciderà il destino dell’umanità.

Quando uscira´ la prossima stagione

La stagione 1 di Record of Ragnarok ha fornito un breve spunto di riflessione sulle probabili vicissitudini che dovranno affrontare i nostri eroi umani nella stagione 2. Alla fine dell’episodio 12, è iniziato il quarto round del Ragnarok. Da lato degli dei scendera in campo Eracle (Hercules) che cerca vendetta dopo la morte di Poseidone. Dall’altra parte, per gli umani, troviamo il killer più famigerato della storia, Jack lo Squartatore. La stagione 1 di Record of Ragnarok e´ stata abbastanza cruenta, considerando i primi tre round che si sono susseguiti l’uno dopo l’altro, quindi è probabile che la stagione 2 seguira´ lo stesso schema.

Nel manga (attenzione spoiler per chi non volesse saperlo), il quinto round vedeva come protagoniosti Raiden Tameemon, il più grande lottatore di sumo della storia, e Shiva, il dio indù della distruzione. Attualmente invece, nel manga stiamo vedendo lo scontro del sesto round che vede Zerofuku, il dio giapponese della sfortuna, dalla parte degli dei, scontrarsi contro Buddha. La stagione 2 quindi si concentrerà probabilmente su queste tre battaglie, ma non e´ stata ancora dichiarata una data di uscita ufficiale per l’anime.

