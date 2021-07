Iliad ha deciso di puntare ancora gran parte della sua offerte commerciale sulla tariffa Flash 120. I clienti che decidono di attivare questa tariffa pagheranno un costo mensile di 9,99 euro. Il ticket dei consumi prevede minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, le migliori tariffe aggiuntive a Flash

La Flash 120 non è però la sola tariffa low cost che Iliad mette a disposizione dei suoi clienti. Il gestore francese infatti assicura ai suoi abbonati anche delle opzioni extra con consumi senza limiti. Un esempio è la Giga 80.

La Giga 80 di Iliad rappresenta la trasformazione estiva della tariffa Giga 50. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione avranno minuti illimitati verso fissi e mobili, SMS illimitati ai numeri della rubrica e 80 Giga per internet. Per il costo di rinnovo della proposta è previsto un canone di 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere quest’iniziativa avranno a loro disposizione anche 6 Giga per la navigazione roaming dall’UE.

Sempre in alternativa a Flash 120 i clienti possono anche attivare la Giga 40. La tradizionale ricaricabile del gestore francese si conferma con chiamate verso tutti, SMS infiniti e 40 Giga per navigare in rete. Il prezzo per il rinnovo è di 6,99 euro.

Gli abbonati che attivano la Flash 120 e le altre tariffe a listino di Iliad dovranno aggiungere un costo extra di 10 euro in sede di attivazione per la ricezione della SIM. Queste promozioni sono vincolate all’attivazione di una nuova rete o alla portabilità da altro provider.