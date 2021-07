CoopVoce e le sue Evolution fino a 50GB in 4G con 4 euro al mese

Se un tempo l’azione dei gestori virtuali riusciva solo a fare il solletico a colossi come Vodafone e TIM ad esempio, oggi è diventato tutto diverso. Aziende di basso rilievo che in realtà stanno cominciando ad avere grande importanza riescono sistematicamente a mettere in difficoltà colossi molto più navigati.

CoopVoce è una delle aziende in questione, soprattutto da un paio d’anni a questa parte. La strategia del provider italiano è cambiata a tal punto da riuscire ad attirare tantissimi utenti verso le sue offerte migliori. Tantissime recensioni positive sono infatti state registrate dal gestore, il quale può contare anche su una grande affidabilità. Le offerte di CoopVoce infatti non presentano brutte sorprese dopo la sottoscrizione, con tutti i servizi offerti per 0 euro mensili. Ora come ora poi sul sito ufficiale ci sono tre offerte di altissimo livello che rispondono al nome della celebre famiglia Evolution.

CoopVoce: le tre offerte Evolution sono ancora disponibili, eccole qui

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS