Android e i regali del Play Store: 17 titoli a pagamento sono ora gratis

Il grande merito di Android sicuramente è quello di aver costruito una piattaforma vincente durante gli anni. Il robottino verde ha imparato dei suoi errori per creare un vero e proprio impero, il quale oggi si basa su quelle che prima erano viste come defezioni. La stabilità infatti, cosa per la quale molti si sono sempre lamentati, è diventata un punto di forza incredibile, così come la versatilità che batte di gran lunga tutte le altre piattaforme mobili.

Anche per questo motivo infatti Android è il sistema operativo più utilizzato con oltre 2 miliardi di utenti e 3 miliardi di dispositivi. A confermare queste grandi qualità ci pensa poi il Play Store di Google, market sul quale spesso ci sono i saldi. Ci sono tanti titoli a pagamento gratis ma solo per oggi.

Android regala tanti titoli a pagamento sul Play Store di Google ma solo per qualche giorno