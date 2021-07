Al giorno d’oggi l’innovazione tecnologica ci supporta praticamente in ogni azione quotidiana che dobbiamo intraprendere. Anche in cucina, ad esempio, utilizziamo spesso diversi strumenti tech che ci aiutano, ma a quanto pare l’innovazione non è finita qui. A Parigi, infatti, è stata da poco aperta una catena di pizzerie in cui i robot gestiscono praticamente tutto, dal servizio all’impasto delle pizze.

A Parigi apre la prima catena di pizzerie gestita dai robot

Si chiama Pazzi ed è la prima catena di pizzerie gestita interamente dai robot ed è stata aperta a Parigi. Può sembrare una cosa un po’ bizzarra ma è la realtà. In questi locali, in particolare, i robot hanno il comando e gestiscono tutto quanto. Questi ultimi, infatti, fungono da camerieri, prendendo gli ordini e portando gli ordini completi, e non solo.

Sono proprio i robot che preparano l’impasto della pizza e lo condiscono con diversi ingredienti molto ricercati. Tra questi, ci sono inoltre alcuni provenienti dal nostro paese, come la passata di pomodoro e i funghi. Sono però disponibili anche ingredienti differenti e particolari, come il formaggio francese e tanto altro.

Una volta impastata e condita a piacimento, i robot infornano le pizze e, una volta ultimata la cottura, le posizionano nei cartoni per servirle ai clienti. Si tratta di una vera e propria innovazione in questo settore, la quale ha avuto bisogno di ben otto anni per essere sviluppata e ultimata, in modo da garantire “la miglior pizza possibile in totale autonomia”.

Sébastien Roverso, ovvero il fondatore di Pazzi, ha così spiegato il funzionamento di queste pizzerie gestite dai robot: “Il processo di preparazione è rapido, siamo perfettamente in controllo del tempo e della qualità del prodotto grazie all’affidabilità dei robot. Inoltre l’ambiente è molto rilassato. L’idea è che [i clienti] possano divertirsi per alcuni minuti osservandoli preparare la pizza”.