WhatsApp: WAMR è l'app che fa per voi, recupererete tutti i messaggi eliminati

Nel panorama delle applicazioni mobili esistono tantissime soluzioni interessanti, ovviamente tenendo conto di quelle che vanno oltre le più conosciute. Tra le più importanti, questa volta includendo le più famose, c’è sicuramente WhatsApp che ormai non si pone limiti e non ha alcuna paura della concorrenza.

Sono ormai diversi anni che l’applicazione infatti domina sia dal punto di vista delle funzionalità che dal punto di vista del numero di utenti registrati. Si parla di oltre 2 miliardi in tutto il mondo, cifra inarrivabile per chiunque sotto ogni punto di vista. Il merito di tutto questo successo è da attribuire anche agli aggiornamenti, i quali hanno portato sempre più feature. Ora come ora sembra che col passare degli anni ce ne sia stata una che abbia sorpreso gli utenti più di qualsiasi altra cosa, ovvero quella che più di cinque anni fa permise per la prima volta di cancellare un messaggio di proposito prima che il destinatario potesse leggerlo. Qualcuno sta cercando ancora una soluzione e sembra che questa finalmente sia venuta a galla.

WhatsApp: con la nuova applicazione è possibile recuperare i messaggi eliminati di proposito

La nuova applicazione che in molti stanno scaricando ha un nome e si chiama WAMR. Sembra essere quella la soluzione ad una delle funzionalità di WhatsApp che spesso finiscono per mettere i dubbi nella testa delle persone, ovvero la feature che consente di cancellare dei messaggi prima che il destinatario li legga.

Tenendo questa applicazione attiva in background potete registrare tutte le notifiche in arrivo e quindi recuperare qualsiasi messaggio eliminato.