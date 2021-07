La casa automobilistica Volkswagen ha da poco tenuto un evento in cui ha presentato il suo nuovo piano automobilistico, ovvero New Auto. Un evento in cui l’azienda ha sottolineato ancora una volta il grande interesse nella mobilità elettrica e sostenibile e tutte le nuove tecnologie che adotterà in futuro. Oltre a questo, durante questo evento si è anche parlato del prossimo arrivo di un nuovo SUV elettrico, ovvero il nuovo Volkswagen ID.8.

Volkswagen sta preparando l’arrivo del nuovo SUV elettrico Volkswagen ID.8

Durante l’evento di presentazione del piano New Auto, la nota casa automobilistica tedesca ha fornito anche qualche piccolo dettaglio su uno dei prossimi veicoli in arrivo. Come già accennato, nei piani dell’azienda c’è un nuovo SUV elettrico. Si tratta del prossimo Volkswagen ID.8, il quale andrà così ad ampliare la vasta famiglia di veicoli elettrici della serie Volkswagen ID.

Quest’ultimo, stando a quanto è emerso, sarà caratterizzato da delle dimensioni piuttosto importanti. Dal punto di vista dimensionale, infatti, dovremmo trovare molte somiglianze con l’attuale Volkswagen Atlas. Sarà quindi un SUV elettrico dalle grandi dimensioni e che potrebbe essere distribuito sia in versione da 5 posti che in versione da 7 posti. Oltre a questo, quello che è certo è che si poggerà sulla piattaforma MEB.

Per il momento questo è quanto sappiamo di questo nuovo SUV elettrico a marchio Volkswagen. Non sono state infatti fornite ancora informazioni sul motore che verrà montato a bordo e sull’autonomia su strada, ma immaginiamo che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo che questo veicolo sarà destinato in un primo momento per il mercato statunitense.