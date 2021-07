TIM ha un ruolo da protagonista nella stagione estiva per quanto concerne la telefonia mobile. L’operatore italiano garantisce a tutti i nuovi clienti una serie di iniziative alternative alla ricaricabile Flash 120 di Iliad. Nel dettaglio, gli utenti potranno accedere non ad una, ma bensì a due proposte.

Una delle migliori offerte pensate da TIM si chiama Gold Pro. Gli abbonati che scelgono di aderire a questa proposta avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in rete con le linee 4G. Il costo previsto per il rinnovo della proposta è di 7,99 euro con pagamenti ogni trenta giorni.

La Gold Pro è a sua volta una tariffa alternativa ad una seconda iniziativa di TIM: la Steel Pro. I clienti che si affidano a questa iniziativa avranno invece un ticket con chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 50 Giga per la connessione internet, sempre con reti 4G. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 6,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

Gli abbonati che optano per una di queste due tariffe di TIM dovranno aggiungere un costo di attivazione pari a 10 euro. Questo costo extra sarà utile anche per la ricezione di una scheda SIM. Per l’attivazione di queste due offerte è necessaria l’operazione di portabilità da altri gestori, come Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider virtuali. Per tutte le informazioni, i clienti possono recarsi presso uno degli store ufficiali di TIM sul territorio nazionale.