Sono anni che resisti alla tentazione di aprire quella vecchia copia di Super Mario 64? Nonostante l’età in giro potrebbero essercene molte e potresti avercene una intatta senza nemmeno saperne nulla. Un trasloco o una spolverata in cantina possono portare alla scoperta di un tesoro sepolto, così come è stato per un fortunato utente che si è trovato per le mani un’autentica ricchezza. Ecco quanto può valere una copia sigillata del gioco.

Super Mario 64: record di vendita per una singola copia integra

Qualche giorno fa una copia di The Legend of Zelda è stata venduta per 870mila dollari. Una cifra chiaramente immensa se si pensa al valore intrinsecamente basso del gioco. Ma con Super Mario si è andato decisamente oltre con una copia valutata 9,8 A++ che è riuscita ad ottenere un listino di (udite udite) di ben 1.560.000 dollari. nel corso di una recente asta.

Il valore della copia ha surclassato ogni qualsivoglia record precedente nell’ambito gaming assestandosi a quasi il doppio del precedente titolo The Legend of Zelda. L’importante, in questi casi, è che la copia sia conservata nel miglior modo possibile e che sia ancora integra nel suo involucro originale.

Prima di questo record una copia del medesimo gioco era stata battuta all’asta per una ragguardevole cifra di 660.000 dollari. I numeri sono davvero da capogi. Chissà che qualcuno di voi appassionati di gaming si ritrovi un giorno con una di queste rarità in mano. Tutti abbiamo avuto a che fare con le cassette del mitico Nintendo NES. Col senno di poi, avreste resistito alla tentazione di aprire il box? Spazio ai commenti.