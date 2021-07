La piattaforma dedicata all’ascolto di musica più utilizzata forse in tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Spotify, la nota applicazione vestita di verde infatti, ha conquistato milioni di utenti grazie al proprio catalogo ricco di tutti i brani possibili e immaginabili e sopratutto fruibili ad una qualità decisamente elevata.

Ovviamente un servizio di questo calibro come è giusto che sia va pagato, il servizio premium offre delle possibilità davvero interessanti che valgono quanto richiesto, oggi però vi mostreremo come avere Spotify Premium gratis per ben 3 mesi grazie ad un’altra piattaforma dal valore assoluto, Tik Tok, il noto social infatti consente di avere premium gratis, grazie ad una collaborazione con l’app musicale.

Ecco come fare

Per avere Spotify premium gratis per tre mesi la procedura è davvero molto semplice, eccovela spiegata in pochi passi:

Scaricate e installate Tik Tok.

Registratevi se non già non lo siete.

Una volta completata la registrazione, recatevi nella vostra pagina personale.

Una volta nella pagina in alto verso sinistra noterete una piccola icona con un palese richiamo alla musica.

Cliccate l’icona e l’offerta vi verrà mostrata.

Per fruire del regalo dovrete ovviamente accedere a Spotify e poi scaricare l’app ufficiale.

Se quindi siete degli amanti della musica questa offerta è senza alcun dubbio imperdibile, correte a installare Tik Tok e poi procedete, di certo resterete soddisfatti, ovviamente al fine del periodo regali vi verranno addebitati i costi legati la servizio Premium, se non volete sostenerli ricordatevi di disdire l’abbonamento prima della scadenza, buon ascolto a tutti quanti.