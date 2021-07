Purtroppo continuano a persistere delle notizie negative secondo le quali sembra che le violazioni degli account di PlayStation Network siano ormai all’ordine del giorno. Infatti, sempre più account si trovano cancellati o bannati perché qualcuno non ne ha fatto un utilizzo corretto. Ora, invece, pare che tocchi direttamente a Sony avvisare i suoi utenti che, in seguito ad alcune segnalazioni arrivate mediante Twitter, si è accorta di una grandissima perdita di dati relativa ad account provenienti dal Giappone di PlayStation Network.

Chiaramente l’azienda giapponese non ha perso un attimo per andare a diffondere un messaggio unico rivolto a tutti gli utenti che utilizzano il servizio. L’unica modalità per poter evitare che questo accada è quello di attivare immediatamente l’autenticazione a due fattori e fare attenzione a quali siti si fornisce accesso alle proprie credenziali. I report di violazione degli account sono però aumentati e in Giappone si è provato a correre ai ripari.

PlayStation: un video dimostrativo vi aiuterà ad attivare l’autenticazione a due fattori

Con questo, vi linkiamo anche un video dove è spiegato passo passo come attivare questa funzione sulla propria console. È molto consigliato fare ciò, soprattutto se avete collegati metodi di pagamento o avere anche altri account collegati alla vostra console. Dunque, soprattutto in questi tempi, è sempre importante avere la maggior sicurezza su ogni account che abbiamo, anche sui social.

Non è ovviamente infallibile l’autenticazione a due fattori ed è importante fare sempre attenzione a cosa usate con il vostro smartphone. La PS5 è una console che non vuole ritornare ai ritmi normali di vendita ma da poco era tornata disponibile su Amazon essendo che c’è un qualcosa di interessante per i clienti Prime. Dunque, prestate particolare attenzione su tutti i vostri account.