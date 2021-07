Come ben sappiamo, un mondo che si aggiorna quotidianamente è quello del collezionismo e sembra che anche i prezzi si stiano alzando sempre di più. Questo perché gli appassionati sono sempre pronti a spendere delle cifre davvero incredibili per degli esemplari spesso introvabili che arrivano a valere anche migliaia di euro. In questo mercato, ovviamente, non possiamo non andare a menzionare le monete rare.

Ci sono un mucchio di esemplari di questo tipo che si legano ad un evento storico o che presentano un importante errore di conio che le fa arrivare a valere anche migliaia di euro. Ma pare che non è finita qui, perché se andiamo indietro con gli anni, esistono alcuni esemplari molto speciali di diverse epoche addietro. Infatti, la moneta di cui andremo a parlare oggi può arrivare a valere anche più di un milione di euro.

Monete rare: questa vale un milione di euro!

È ovvio che ci sono delle monete che nel mondo sono introvabili ma questa è decisamente una di quelle più introvabili in assoluto. Non causalmente, c’è chi spenderebbe anche più di un milione per ottenerla. Quella di cui stiamo parlando è il medaglione aureo di Massenzio del 15 avanti Cristo dell’epoca dell’impero romani. Come riportati anche dagli esperti di moneterare.net, attualmente è molto difficile trovare una moneta del genere.

In più, qualche anno fa, è stata venduta all’asta per 1.407.550 dollari. Ovviamente è del tutto inutile dire che la vendita di questa moneta ha cambiato la vita a chi è riuscito a venderla, diventando immediatamente ricco. Anche voi potreste avere qualche moneta rara da poter vendere, magari non questa, ma una sicuramente.