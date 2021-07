Apple proporrà alcuni cambiamenti significativi con il nuovo iOS 15 in arrivo per iPhone, iPad e Mac. In particolar modo, Safari sarà oggetto di molte modifiche.

La società ha annunciato l’arrivo di aggiornamenti radicali per iOS, iPadOS e MacOS durante la Worldwide Developers Conference. Molte delle funzionalità, come l’introduzione di strumenti per aumentare la concentrazione e la possibilità di condividere video mentre si è su FaceTime, hanno ricevuto feedback positivi. Non è il caso di Safari. Il design del famoso browser sarà stravolto. Molti utenti hanno criticato il nuovo look proposto dall’azienda.

iOS 15: in arrivo il nuovo aggiornamento, criticate le modifiche pensate per Safari

Il cambiamento più ovvio nel nuovo aggiornamento per Safari con iOS 15 è che la scheda, l’indirizzo web e i pulsanti sono stati spostati dalla parte superiore dello schermo verso il basso. Sembra che Apple stia cercando di rendere più facile raggiungerli per premerli. Quando viene premuta la barra degli indirizzi Web, tuttavia, torna in alto. Anche questo ha confuso gli utenti. Questo problema è stato risolto nell’ultima versione del software beta distribuito agli sviluppatori in questi giorni. Con il nuovo aggiornamento, rimane nella parte inferiore dello schermo appena sopra la tastiera.

Nonostante ciò, rimangono ancora irrisolte molte delle modifiche al design poco gradite dagli utenti, e non solo. C’è ancora tempo per cambiare idea. Infatti, il nuovo design di Safari in arrivo con iOS 15 potrebbe cambiare nuovamente se consideriamo che la data di lancio è prevista a settembre. Le modifiche potrebbero effettivamente essere rivisitate poiché Apple ha ricevuto delle critiche anche da parte dei revisori che generalmente apprezzano l’approccio dell’azienda al suo software. Dunque, non solo dagli utenti. “Si può presumere che il team di Apple pensi di ridurre il “disordine” superfluo, ma ciò che stanno facendo è stravolgere sistematicamente la coerenza tra l’aspetto delle applicazioni e la funzionalità che offrono”.