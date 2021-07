DAZN: la scaletta dei nuovi orari e i nuovi prezzi degli abbonamenti

I campionati europei di calcio si sono appena conclusi con la grande vittoria della nazionale italiana, la quale è stata in grado di arrivare fino in fondo e portare a casa la coppa. Durante lo stesso periodo è stato preparato alla grande il prossimo campionato di Serie A, il quale sarà un’esclusiva totale di DAZN, che condividerà con SKY solo tre partite ogni weekend. Proprio per questo motivo, visto l’incremento della programmazione disponibile, ci sarà anche un aumento dei prezzi. Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento pagheranno quindi 29,99 € al mese, ma ci sono delle opportunità. Sottoscrivendo un abbonamento entro il 28 luglio, sarà possibile pagare 19,99 € al mese per 14 mensilità.

Grande polemica invece sugli orari, i quali saranno tutti diversi per ogni partita di campionato. Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: cosa offrirà il nuovo abbonamento pronto già per tutti sul sito ufficiale

Tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale, MotoGP, Moto2 e Moto3. I canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro. E ancora NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar.