L’operatore telefonico WindTre per questa estate sembra proprio deciso a bloccare la fuga di utenti in favore degli operatori virtuali. Per riuscirci ha messo in campo l’artiglieria pesante; nello specifico, con artiglieria pesante, intendiamo l’offerta WindTre GO 101 Star + Limited Edition. L’offerta, attivabile con pagamento tramite Easy Pay, è proprio da non perdere grazie all’abbondanza di minuiti, SMS e soprattuto Giga per la navigazione in internet.

WindTre: Go 101 Star + a 7,99 euro al mese

Con la nuova promozione lanciata da WindTre, Go 101 Star + Limited Edition, per gli attuali clienti degli operatori virtuali, viene offerto un pacchetto davvero unico. Andiamo dunque a scoprire la promozione.

Le chiamate messe a disposizione sono illimitate sia verso i fissi che verso i mobili. Per quanto riguarda la messaggistica invece sono 200 gli SMS disponibili, anche in questo caso verso qualunque operatore. Adesso passiamo però alla parte veramente intrigante dell’offerta; ben 101 Giga per la navigazione internet al massimo della velocità garantita dalla copertura; questo vuol dire che si potrà accedere alla confusione in 5g ogni volta che il segnale lo permetterà.

Il prezzo di questa imperdibile offerta lanciata da WindTre è di appena 7,99 euro al mese da pagare con Easy Pay, quindi con carta di credito, conto corrente o carta conto. L’offerta, come già ribadito più volte, è riservata ai clienti degli operatori virtuali essendo una promozione operator attack; nello specifico a poter accedere alla promozione sono gli utenti di: Ilad, Fastweb, CoopVoce e Poste Mobile. L’offerta non invece valida per i clienti di: ho. Mobile, LycaMobile, Kena Mobile, Very Mobile e Spusu.