Windows 11: guida facile per ottenere la ISO di Windows e il sistema senza Product Key

Come scaricare la ISO di Windows 11 in qualunque edizione ed effettuare un’installazione pulita del nuovo sistema operativo? È più facile di quanto sembra. Basta una chiavetta USB o il file ISO per caricare Windows 11 in una macchina virtuale.

Iniziamo parlando di UUP dump. Trattasi di uno strumento gratuito utilizzabile da tutti gli utenti interessati, e viene proposto come script cmd per Windows ma anche sotto forma di file .sh per Linux e macOS. In questo modo l’immagine ISO di Windows 11 è ottenibile non solo sui sistemi operativi Microsoft ma anche su Linux e macOS.

Windows 11: come ottenere la ISO?

Per ottenere la ISO di Windows 11 contenente la versione di anteprima (Insider Preview) più recente basta seguire alcuni semplici passaggi: