Vodafone Special fino a 100GB a partire da 7 euro: le tre offerte

Vodafone incute terrore alla concorrenza lanciando offerte che possono basarsi non solo sui contenuti e sui prezzi ma soprattutto sulla qualità del servizio. Del resto si sa che si tratta del gestore più ramificato in tutta Europa, grazie anche alla sua esperienza ventennale.

L’obiettivo adesso però non è quello di focalizzarsi sulla campagna promozionale estiva, bensì sul rientro degli ex clienti. Molti di questi infatti potranno essere recuperati grazie al lancio di tre offerte provenienti dal passato ma rivisitate per quanto riguarda i prezzi.

Vodafone: queste sono le offerte per il rientro degli ex clienti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited